Was nun also erstens die Senkung der Unternehmenssteuern angeht, spricht viel für einen positiven Effekt, wenigstens in der kurzen Frist. Es ist nicht verwunderlich, dass es bei einer schuldenfinanzierten Steuersenkung zu einer kräftigen Expansion kommt. Der Privatwirtschaft wird Geld vom Staat geschenkt, der dafür seine Kreditwürdigkeit einsetzt. Die Reform war so konstruiert, dass sie vor allem Investitionen begünstigen sollte. Und tatsächlich: Im Jahr 2018 stiegen die Anlageinvestitionen der Unternehmen um 4,6 Prozent und damit etwas stärker als in den Vorjahren. Allerdings ging dieser Effekt schon im Folgejahr wieder zurück. 2019 wuchsen die Anlageinvestitionen nur noch um 1,4 Prozent. Dazu dürfte auch der Rückgang der Öl- und Gasförderung beigetragen haben, die im Dezember um 25 Prozent unter Vorjahresniveau lag.