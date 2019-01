Weltrisikobericht des WEF „Schlafwandelt die Welt in eine Krise?“

Zuversicht und Optimismus sucht man in dem von WEF-Präsident Børge Brende, einem früheren norwegischen Umwelt- und Wirtschaftsminister, in London vorgestellten Bericht weitgehend vergeblich. Die Tonalität erinnert eher an die Alarm-Rufe von Umweltschutz-Organisationen und Klimaforschern. „Schlafwandelt die Welt in eine Krise?“ Mit dieser Suggestiv-Frage beginnt die 107-seitige Studie. „Die Globalen Risiken nehmen zu, aber der kollektive Wille, sie zu bekämpfen, schwächt sich ab. Stattdessen nimmt die Spaltung zu.“ Eine der Kapitelüberschriften lautet: „Out of Control“ (Außer Kontrolle), eine andere: „Fight or Flight“ (Kampf oder Flucht).