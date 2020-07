Weltwirtschaft „Die Forderung nach mehr Autarkie ist gefährlich“

Was muss passieren?

Die WTO braucht ein neues Geschäftsmodell, eine neue Struktur und mehr Flexibilität. Nötig ist eine WTO der zwei Geschwindigkeiten: Das Reformtempo darf nicht vom Letzten in der Schlange vorgegeben werden, sondern einzelne Ländergruppen sollten bei der Liberalisierung vorangehen. Hilfreich wären auch eigene Initiativrechte – derzeit darf das WTO-Sekretariat ja noch nicht einmal Missstände in Mitgliedstaaten anprangern. Man könnte sich da am Modell der EU-Kommission orientieren. Allerdings ist das schwierig umzusetzen. Die Mitgliederstruktur ist extrem heterogen. Unter dem Dach der WTO treffen sich reiche und arme Länder, Demokratien und Autokratien, Staaten mit zentraler Wirtschaftslenkung und solche mit hoher wirtschaftlicher Freiheit. Wie will man deren Präferenzen unter einen Hut bekommen?