Weltwirtschaft Die Reform der Weltbank ist überfällig

Drittens sollte die Weltbank ihr Arbeitstempo beschleunigen. Es wird der Tag kommen, an dem der Wiederaufbau der Ukraine ganz oben auf der internationalen Agenda steht. Auch wenn ich es mir anders wünsche, gehe ich davon aus, dass die zugesagten Mittel ohne eine Reform nicht rasch innerhalb des versprochenen Zeitrahmens überwiesen werden. Wichtig wäre zudem, beim Einsatz der Mittel Schwerpunkte zu setzen, sich mithin auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist. Die Bereitstellung großer Summen mit maximalem Tempo kann in Krisen für Kundenländer von enormem Wert sein.