Weltwirtschaft Die US-Notenbank und die Regierung in China machen den gleichen Fehler

Der Mangel an politischem Instinkt in der Führung in Peking hemmt die unternehmerischen Aktivitäten und Neugründungen, bremst Innovationen und Produktivität. Das Ausbleiben eines Produktivitätsschubs ist vor dem Hintergrund der raschen Alterung der Bevölkerung besonders beunruhigend, da diese das Wachstumspotenzial der Wirtschaft begrenzt. Der Mangel an politischem Instinkt in der Regierung belastet zudem die Perspektiven für den privaten Konsum. Die Bevölkerung ist in Sorge um ihre Zukunft und sucht ihr Heil im Vorsorgesparen. So bleibt auch der private Konsum hinter seinen Möglichkeiten zurück.