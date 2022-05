Weltwirtschaft Diese elf Risiken treiben die Welt in die Stagflation

Seit der globalen Finanzkrise sind eine Abkehr von der Globalisierung und eine Rückkehr zu verschiedenen Formen des Protektionismus zu verzeichnen. Dies spiegelt geopolitische Faktoren und innenpolitische Beweggründe in Ländern wider, in denen sich große Bevölkerungsgruppen „abgehängt“ fühlen. Zunehmende geopolitische Spannungen und das von der Pandemie zurückgebliebene Lieferketten-Trauma dürften zu einer weiteren Rückholung der Produktion aus China und den Schwellenmärkten in die hochentwickelten Volkswirtschaften führen – oder zumindest zu Produktionsverlagerungen in Cluster politisch verbündeter Länder („Near-Shoring“). So oder so wird es zu einer Fehlallokation der Produktion in teurere Regionen und Länder kommen.