Weltwirtschaft „Eine Renaissance des Freihandels ist möglich“

Was macht Sie da so optimistisch? Die Welthandelsorganisation WTO gilt vielen mittlerweile als nahezu handlungsunfähig.

Keine Frage: Die WTO hat massive Probleme und an Einfluss verloren. Die Doha-Runde ist mausetot, bei Streitschlichtungsmechanismus der WTO halten die USA auch unter Präsident Biden an ihrer Blockadehaltung fest. Als dann jüngst auch noch die WTO-Ministerkonferenz wegen Corona abgesagt wurde, dachte ich: Das ist ein weiterer Sargnagel für die WTO. Doch stattdessen sehen wir nun Licht am Ende des Tunnels. Dass Anfang Dezember völlig überraschend unter dem Dach der WTO eine Liberalisierung des Dienstleistungshandels beschlossen wurde, markiert eine positive Trendwende innerhalb der WTO.