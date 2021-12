Weltwirtschaft „Entscheidend ist, ob die Wirtschaft in den nächsten Jahren kräftig genug wächst“

Also müssen wir uns auf ewige Nullzinsen in Europa einstellen?

Nein, nichts ist ewig. Auch in Europa wird der Preisdruck zunehmen. Ich erwarte, dass die Fed im Frühsommer nächsten Jahres damit beginnt, den Leitzins zu erhöhen. Die EZB wird vermutlich Ende 2022, Anfang 2023 folgen. Das begrenzt das Aufwertungspotenzial für den Dollar. Der Wechselkurs des Euro dürfte nächstes Jahr nur leicht auf 1,09 Dollar nachgeben.



Hat die EZB angesichts der hohen Staatsschulden von Ländern wie Italien und Griechenland überhaupt Spielraum, die Zinsen zu erhöhen?

Wenn die Wirtschaft in der Währungsunion wächst, gibt das der EZB Spielraum, die Zinsen trotz der hohen Staatsschulden anzuheben. Das ist auch der Hintergrund, warum die Regeln des Stabilitätspakts in näherer Zukunft vermutlich nicht angewendet werden. Ein Sparkurs könnte das Wachstum abwürgen und der EZB damit den Spielraum nehmen, die Zinsen zu erhöhen. Ich gehe davon aus, dass die Impulse, die von der sich stabilisierenden Weltwirtschaft und dem Europäischen Wiederaufbaufonds ausgehen, die Wirtschaft in der Eurozone solide wachsen lassen und so ein Umfeld schaffen, in dem die EZB die geldpolitischen Zügel straffen kann.