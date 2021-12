Weltwirtschaft „Entscheidend ist, ob die Wirtschaft in den nächsten Jahren kräftig genug wächst“

In den Industrieländern sind die Staatsschulden in der Coronakrise rasant gestiegen. Steuern wir auf eine neue Schuldenkrise zu?

Das wäre dann zu befürchten, wenn die Staatsschulden nicht tragfähig sind. Generell sind die Industrieländer in der Lage, die gestiegene Schuldenlast zu tilgen, zumal die niedrigen Zinssätze der vergangenen zwei Jahre die Rückzahlungslasten noch einige Zeit gering halten werden. Entscheidend ist jedoch, ob die Wirtschaft in den nächsten Jahren kräftig genug wächst, um die Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung tragbar zu halten. Die Regierungen haben in der Coronakrise die Schulden erhöht, um die Wirtschaft am Leben zu halten. Jetzt müssen sie dafür sorgen, dass diese Investition auch Erträge in Form von höherem Wachstum abwirft.