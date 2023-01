Weltwirtschaft: IWF: Starke Fragmentierung könnte die weltweite Wirtschaftsleistung erheblich verringern

Eine starke Fragmentierung der Weltwirtschaft könnte die globale Wirtschaftsleistung um bis zu sieben Prozent verringern. Dies stellt der Internationale Währungsfonds in einem am späten Sonntagabend veröffentlichten Bericht fest. In einigen Ländern könne das Bruttoinlandsprodukt um acht bis zwölf Prozent schrumpfen, so der Bericht weiter.