Weltwirtschaftsforum Das sind meine sechs Lehren aus Davos für 2024

„Und was bleibt für die Menschen, in einer Welt, in der KI regiert?“, wurde er gefragt. Na ja, sagte er, Schach sei vor vielen Jahren, als Deep Blue den Schachweltmeister schlug (übrigens: 1996), das „erste Opfer der KI“ gewesen. Doch sei Schach tot? Nein, es sei so populär wie lange nicht. Und keiner würde sich ein Spiel anschauen, wo eine KI gegen eine andere spielt. Salesforce-Chef Marc Benioff, der schon seit Jahren mit der (richtigen) These „Tech is about trust“ um die Welt zieht, brachte es auf den Punkt: „We are moving to a fantastical new world. But we don’t know what happens next.“