Weltwirtschaftsforum „Es gibt für die Weltwirtschaft weiter Abwärtsrisiken“

Kritisch ging die Naturschutzorganisation BUND mit dem Treffen in Davos ins Gericht. Die Bekenntnisse des WEF zu mehr Klimaschutz sowie zu Menschenrechts- und Umweltstandards in globalen Lieferketten seien Augenwischerei. „Schluss mit dem Märchen vom unendlichen Wachstum auf einem endlichen Planeten“, sagte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt.



Klimaforscher forderten alle Politiker und Wirtschaftsbosse auf, wissenschaftliche Fakten zum Klimawandel in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. „Wir riskieren eine Destabilisierung des Planeten“, sagte Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. „Die Wissenschaft zeigt, dass wir vor einem planetaren Notstand stehen.“ Der Experte rief gemeinsam mit anderen Klimaforschern und Aktivisten ín Davos die Initiative „Versammelt Euch hinter der Wissenschaft“ („Unite Behind The Science“) ins Leben. Im Fokus steht die Forderung, dass jede Politik-, Wirtschafts- und Investitionsentscheidung weltweit den Klimazielen folgen muss. Zu den Unterstützern gehört die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.