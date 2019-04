Weniger Wachstum Weltwirtschaft kommt ins Stolpern – und Deutschland ist beteiligt

Die Weltwirtschaft geht 2019 durch eine Talsohle, und Deutschland ist an der Abschwächung des Wachstums kräftig beteiligt. Die Volkswirtschaft der Bundesrepublik werde im laufenden Jahr nur um 0,8 Prozent wachsen, sagte die Chefvolkswirtin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Gita Gopinath, am Dienstag in Washington. Im kommenden Jahr soll es aber schon wieder aufwärts gehen und mit 1,4 Prozent Wachstum fast wieder das Tempo des Jahres 2018 (1,5 Prozent) erreicht werden. „Der Rückgang in Deutschland hat mit dem Automobilsektor zu tun“, sagte Gopinath und verwies auf die Probleme mit dem neuen Verbrauchs- und Abgasmessstandard WLTP.