Ich bekomme mittlerweile quer durch die Branchen erzählt, was die Studie bestätigt: Es ist nicht mehr der eine da in der Abteilung, von dem alle wissen, dass er den Frühling auf der Terrasse mit seinen Kindern genießt, weil er seinen Arzt bekniet hat, dass der ihn anderthalb Monate krankschreibt. Es ist ein Phänomen geworden. Immer häufiger höre ich: „Die Leute machen das bei uns jetzt ganz offensichtlich regelmäßig so“:



Der Pfleger, der sich mit der Stationschefin über den Dienstplan streitet, wutschnaubend in den Feierabend abdampft, sich am nächsten Morgen krankmeldet und danach 14 Tage fehlt.



Die Kampagnenentwicklerin einer PR-Agentur, die ihren Arbeitsvertrag fristgerecht gekündigt hat, dann mit einem leichten Schnupfen zum Arzt geht und danach bündig bis zum Vertragsende krankgeschrieben ist. Für zwei Wochen. Bei einer gerade aufkommenden Erkältung.



Der Redakteur, der von einem Kollegen angeschnauzt wird, darauf erwidert: „Das habe ich nicht nötig“ und danach den Rest der Woche zu Hause bleibt. Mit dem gelben Schein.



Der Azubi, den es regelmäßig freitags oder montags so arg erwischt, dass er dadurch ein verlängertes Wochenende hat.



Die Assistentin, die nach mehrwöchiger schwerer Krankheit am ersten Tag der Rückkehr beim Flurkaffee herumerzählt, dass sie in den vergangenen Wochen in etlichen Möbelgeschäften unterwegs war, um ihrem neuen Freund dabei zu helfen, seine Wohnung endlich mal ordentlich einzurichten.



Wie gesagt: Gute Besserung allen wirklich Kranken. Es ist gut, dass es für diese Leute eine unbürokratische Lohnfortzahlung gibt. Doch die Blaumacher kratzen am System. Man bekommt als wirklich Kranker mittlerweile ja regelrecht das Bedürfnis, seine Krankheit mit Arztbriefen zu beweisen, um sich von denen abzuheben, denen alle unterstellen krankzufeiern.