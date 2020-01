Wie geht's weiter mit Deutschlands Wirtschaft? „Die Verwundbarkeit hat zugenommen“

Die Flaute hinterlässt allerdings erste Spuren, auch in anderen Branchen. So erwartet die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erstmals seit dem Krisenjahr 2009 im nächsten Jahr insgesamt wieder einen Anstieg der Firmenpleiten. „Die konjunkturelle Abschwächung in Deutschland macht sich zunehmend in der Insolvenzstatistik bemerkbar“, stellte Creditreform-Hauptgeschäftsführer Volker Ulbricht kürzlich fest. Für 2020 rechnet er mit 19.800 Firmenpleiten nach geschätzt 19.400 in diesem Jahr.



Banken: Die Abkühlung der Konjunktur könnte die von Niedrigzinsen gebeutelten Kreditinstitute vor zusätzliche Probleme stellen. Sie müssen möglicherweise mehr Geld beiseitelegen für den Fall, dass Kunden ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Bayerns Sparkassenpräsident Ulrich Netzer warnte jüngst, dass mit der Konjunkturabschwächung voraussichtlich die notleidenden Kredite bei den kommunalen Geldinstituten zunehmen könnten. Er sehe in Bayern noch keine Sparkasse mit roten Zahlen. „Aber die nachlassende Konjunktur ist eine weitere Zutat für einen bitteren Cocktail.“