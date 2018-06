Stefan Bielmeier: Warum die USA die Steuern senkte und Deutschland darunter leidet

Vor dem Hintergrund des heftigen Handelskonfliktes zwischen den USA und dem Rest der Welt erscheint die Steuerreform in den USA nicht mehr unsinnig. Bei der hohen Konjunkturdynamik in den USA war eine Steuersenkung eigentlich unnötig. Die niedrigen Unternehmenssteuern verhelfen der US-Wirtschaft jetzt aber zu einer hohen Krisenresistenz. Ob dies von Beginn an so orchestriert war, ist nicht bekannt.