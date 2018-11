In der Summe deuten die Indikatoren- und die Stimmungslage der Industrie darauf hin, dass in den kommenden Monaten kaum mit spürbaren Impulsen für das Wirtschaftswachstum in den Ländern der Euro-Zone zu rechnen ist. Von einem drastischen Rückgang oder einer Rezession in der Industrie kann aber noch nicht die Rede sein. Eine positive Trendwende ist aber auch nicht zu erkennen.



Die Perspektiven der europäischen Industrie passen zu unserem gesamten Prognosebild für den Euro-Raum, der im kommenden Jahr schwächer wachsen dürfte. Nachdem die Industrieproduktion 2017 ein kräftiges Wachstum von 2,9 Prozent erzielen konnte, dürfte es 2018 nur noch bei rund 1,5 Prozent liegen. Für das nächste Jahr erwarten wir ein Wachstum von nur noch 1,2 Prozent.