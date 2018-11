Doch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist die Schuldentragfähigkeit Italiens ausgereizt und der Pfad einer fiskalischen getriebenen Konjunkturpolitik kann für das Land auch leicht in eine ernste Krise führen. Dies wird aber nicht als Problem angesehen. Die eigentliche Idee der von Salvini und Di Majo, den beiden Vize-Premiers Italiens, ist bestechend einfach: Die staatlichen Ausgaben sollen ein solch starkes Wirtschaftswachstum entfachen und nach einer gewissen Zeit die Steuereinahmen so stark steigen lassen, dass die Verschuldung eigentlich nicht steigt. Dies ist zwar sehr reizvoll, hat aber eigentlich noch in keinem Land wirklich funktioniert, obwohl man es schon oft versucht hat.