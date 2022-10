Wirtschaft, Null-Covid, lahme Weltkonjunktur Chinas Krise in sechs Grafiken

Ein Blick auf die Zahlen zum Außenhandel scheint zunächst ein ungetrübtes Bild zu vermitteln. So legten die Ausfuhren Chinas in den Rest der Welt im August um 7,1 Prozent auf 314,9 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr zu. Allerdings ist der Anstieg nicht zuletzt auf die kräftigen Preissteigerungen zurückzuführen, die die nominalen Exportzahlen aufblähen. Der restriktive geldpolitische Kurs der Zentralbanken in Europa und den USA dürfte die Konjunktur in beiden Weltregionen in den nächsten Monaten spürbar bremsen und damit auch deren Nachfrage nach Waren made in China.