Wirtschaftsaufschwung 2022 Forscher erwarten kräftigstes Wachstum seit Wiedervereinigung

Die neue Bundesregierung kann in ihrem ersten Jahr mit dem stärksten Aufschwung seit der Wiedervereinigung rechnen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) aus Berlin und das Essener RWI-Institut schraubten am Donnerstag ihre Prognosen für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 2022 auf jeweils 4,9 Prozent nach oben. Es wäre das größte Plus seit Beginn der gesamtdeutschen Statistik. Bislang waren die Institute von 4,3 beziehungsweise 4,7 Prozent ausgegangen. „Die deutsche Wirtschaft startet erst ab kommendem Jahr richtig durch“, sagen die DIW-Forscher voraus.