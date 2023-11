Wirtschaftsgeschichte Die Klimaschutzverträge erinnern an die Industriepolitik in Kriegszeiten

Dieses Abkommen wurde kurz darauf zum Vorbild für die Gründung der Braunkohle-Benzin AG (BRABAG) und die „Verordnung über die Errichtung von Pflichtgemeinschaften in der Braunkohlenwirtschaft“. Die BRABAG stellte bis 1945 in sogenannten Hydrierwerken synthetische Kraftstoffe sowie Schmieröle her. Da der Staat die Abnahmemengen zu Festpreisen garantierte, stellte diese Verordnung eine Art Garantievertrag für die Fischer-Tropsch-Synthese (Verfahren zur Erzeugung von Synthesegasen) dar. Erst durch die Gründung der BRABAG und die Festlegung eines Garantiepreises gewann dieses Verfahren an marktwirtschaftlicher Bedeutung.