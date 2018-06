Deutscher Aufschwung verliert etwas an Fahrt

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat nach Darstellung des Bundeswirtschaftsministeriums etwas an Fahrt verloren. „Angesichts der gestiegenen außenwirtschaftlichen Risiken verhalten sich die Wirtschaftsteilnehmer erst einmal abwartend“, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Ministeriumsbericht zu aktuellen Wirtschaftslage. Darin ist unter anderem die Rede von einer „vorübergehend schwächeren Dynamik der Weltwirtschaft und des Welthandels“ sowie von "nationalen Sondereffekten", die der erhofften Belebung bislang entgegenwirkten.