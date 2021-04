Wirtschaftsleistung Bundesregierung hebt Konjunkturprognose an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erklärte: „Gerade erfordert die dritte Corona-Welle von uns allen noch mal eine große Anstrengung. Trotzdem ist klar: Es geht langsam aufwärts und die Hilfspolitik wirkt.“ Die Wirtschaft werde in diesem Jahr deutlich stärker wachsen als noch im Januar erwartet. „Gleichzeitig bringen wir in diesen Tagen überall in Europa die europäischen Aufbaupläne auf den Weg. Diese Pläne bringen jetzt den Aufschwung nach ganz Europa.“



