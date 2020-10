Wirtschaftsliteratur 20 Lesetipps von deutschen Ökonomen

Thomas Mayer, Leiter der Denkfabrik der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch in Köln, empfiehlt „The Forgotten Man: A New History of the Great Depression“ von Amity Shlaes (HarperCollins, 2008): Shlaes beschreibt, wie in den USA die Roosevelt-Regierung die vorher marktwirtschaftlich organisierte US-Wirtschaft durch den New Deal zu einer Staatswirtschaft umgebaut hat. Dadurch verschlimmerte sich die Depression. Es hat ein halbes Jahrhundert gedauert, bis durch die „Reaganomics“ der Staat wieder in die Schranken gewiesen wurde.“