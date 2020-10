Wirtschaftsliteratur 20 Lesetipps von deutschen Ökonomen

Lars Feld, Vorsitzender des Wirtschaftsweisen, empfiehlt „Let the People Rule: How Direct Democracy Can Meet the Populist Challenge“ von John Matsusaka (Princeton University Press, 2020): „Matsusaka ist Ökonom an der University of Southern California in Los Angeles. Er zeigt in diesem Buch auf, welche Probleme sich in einer rein repräsentativen Demokratie ergeben und wie sich diese lösen lassen. In der direkten Demokratie entfernen sich politische Entscheidungen aus unterschiedlichen Gründen von den gewünschten Ergebnissen der Bürger. Das führt dazu, dass populistische Parteien oder Politiker Auftrieb bekommen. Referenden und Volksinitiativen korrigieren die Entscheidungen von Exekutive und Parlament zwar in Richtung der Vorstellungen der Bürger. Allerdings muss man Volksabstimmungen richtig implementieren und nicht als Plebiszite dem Goodwill von Regierung und Parlament überlassen, wann direkt demokratisch entschieden wird. Beachtet man das nicht, kommen Fehlsteuerungen wie beim Brexit zustande. Ein Meisterwerk der politischen Ökonomie!“