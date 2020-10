Wirtschaftsliteratur 20 Lesetipps von deutschen Ökonomen

Friederike Welter, Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn, empfiehlt „Wie kommt der Wert in die Welt? Von Schöpfern und Abschöpfern“ von Mariana Mazzucato (Campus Verlag, 2019): „Die italienisch-amerikanische Ökonomin hat am University College London den Lehrstuhl für Economics of Innovation and Public Value inne. In ihrem Buch hinterfragt sie, wie Wertschöpfung in der heutigen Wirtschaftswelt entsteht. Zugleich regt sie an, wieder kritischer über den Begriff „Wert“ in der Ökonomie nachzudenken. Dazu stellt sie als erstes den aktuellen – vereinfachten – Wertbegriff in Frage und verweist auf die vielfältigen Ursprünge.