Wirtschaftsministerium Deutsche Wirtschaft geht auf Talfahrt

Die Inflationsrate war im Oktober auf 10,4 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Dezember 1951. Im Oktober zeigte sich der Arbeitsmarkt nach Ansicht des Ministeriums weiter robust. Aber Spuren der ungünstigeren konjunkturellen Aussichten seien erkennbar. Angesichts der Engpässe am Arbeitsmarkt versuchen Unternehmen, ihre Beschäftigten zu halten. Aktuelle Frühindikatoren und Umfragen deuteten auf steigende Insolvenzzahlen in den nächsten Monaten hin. „Eine Insolvenzwelle ist derzeit jedoch nicht in Sicht.“