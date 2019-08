Wirtschaftsphilosoph Rahim Taghizadegan „Nullzinsen führen uns in die Schuldknechtschaft“

In Ihrem aktuellen Buch „Die Nullzinsfalle“ kritisieren Sie, Nullzinsen führten zu gesellschaftlichen Deformationen. Können Sie das näher erläutern?

Ein Nullzins markiert den Punkt, an dem Zukunft und Gegenwart ökonomisch nicht mehr zu differenzieren sind. Das begünstigt den Vorgriff auf die Zukunft, der aber nicht mehr durch nachhaltige Wertschöpfung gedeckt ist. Phänomene der Kurzfristigkeit breiten sich in Gesellschaft und Politik aus. Die Dynamiken sind überraschend komplex. In unserem Buch bieten wir für eine ganze Fülle gesellschaftlicher und politischer Phänomene originelle Erklärungen, die viele der Polarisierungen der Gegenwart nüchtern und ideologiefrei verständlich machen. Zu den gesellschaftlichen Deformationen, die sich unter den Bedingungen des Nullzinses bilden, gehören neben der wachsenden Ungleichheit, dem allfälligen Vertrauensverlust auch der Mangel an Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen und sozialen Verhalten sowie eine um sich greifende Schuldknechtschaft.