Wirtschaftspolitik Hohe Schulden und hohe Inflation sind ein toxisches Gemisch

Zugegeben, um die Wachstumsrate von den erwarteten ein Prozent auf zwei Prozent zu heben, braucht es schon fast eine Revolution in der Wirtschaftspolitik. Ein Abbau bürokratischer Hürden in großem Stil und eine Abschaffung der Subventionen wären Beiträge hierzu. Ein Schub für das Wachstum ließe sich auch durch eine Steuerreform erzeugen, die den Namen verdient. Solche großen Reformen sind zwar selten, aber es hat sie gegeben, zum Beispiel unter Reagan in den USA oder unter Thatcher in Großbritannien. Ähnliches ist für Deutschland jedoch nicht in Sicht.