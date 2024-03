Wirtschaftswachstum: Bundesbank sieht noch keine Hinweise auf Aufschwung - „Erholung verzögert sich“

Die deutsche Wirtschaft rutscht der Bundesbank zufolge im zu Ende gehenden ersten Quartal in eine Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte von Januar bis März „wohl erneut etwas sinken“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht. Bereits Ende 2023 war es um 0,3 Prozent gefallen. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession. „Die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft verzögert sich“, lautet das Fazit der Bundesbank.