Wirtschaftswachstum nimmt ab Deutsche Wirtschaft deutlich geschwächt

OECD-Ökonomin Nicola Brandt schiebt den Wachstumseinbruch vor allem auf die Handelsstreitigkeiten: „Hier steht Deutschland mit seiner exportorientierten Industrie im Kreuzfeuer. Die Unsicherheit im Handel bleibt bestehen. Die große Frage ist: Wie lange trägt die Binnenwirtschaft noch? Wenn es nicht gelingt, die Unsicherheiten zu beseitigen, kann das auf die Binnenkonjunktur überschwappen.“ Das Wachstum werde nachlassen, wenn die Erwerbstätigkeit wie vorhergesagt in einigen Jahren sinke. „Daher müssen Fachkräfte gesichert werden. Auch sollte mehr in Bildung, auch Aus- und Weiterbildung, investiert werden. Politisches Handeln ist aber auch gefragt, um die Wirtschaft auf einen klimafreundlichen Kurs umzustellen“, so Brandt. Dazu seien vor allem staatliche Investitionen in den öffentlichen Verkehr und in energieeffiziente Gebäude von Nöten.



Für 2020 erwarten die meisten Institute ein höheres Wirtschaftswachstum von etwa einem Prozent. Knapp die Hälfte des Anstiegs führen sie aber auf den Umstand zurück, dass es in diesem Jahr mehr Arbeitstage als 2019 gibt.