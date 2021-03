Wirtschaftsweise Wieland warnt „Inflationsraten von drei bis vier Prozent sind nicht undenkbar“

Was spricht dafür?

Nun, nehmen Sie mal die Umfrage der Europäischen Zentralbank unter den Professional Forecasters vom Januar, die 2022 für die Eurozone 1,3 Prozent, 2023 1,5 Prozent und längerfristig 1,7 Prozent erwartet. Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit von Inflationsraten zwischen 2,0 und 4,0 Prozent etwa für 2023 bei knapp einem Viertel. Da Deutschland einen stärkeren Preisdruck als im Durchschnitt der Eurozone aufweist, müssten wir hierzulande schon 0,5 bis 1,0 Prozentpunkte über diese Projektionen kommen.



Zudem sehen wir seit 2020 ein sehr hohes Geldmengen- und Kreditwachstum. Die breite Geldmenge steigt aktuell mit einer Rate von mehr als zehn Prozent etwa doppelt so schnell wie in den vergangenen Jahren. Da bauen sich Inflationsrisiken auf, falls die Menge an Geld über die Kredit- auch in die Gütermärkte drängen sollte. Das Angebot an Gütern wächst wiederum aktuell zu wenig, sodass höhere Preise seitens der Anbieter durchsetzbar sein sollten.