Wirtschaftswissenschaften Wem deutsche Ökonomen den Nobelpreis geben würden

Stefan Kooths (Konjunkturchef des Instituts für Weltwirtschaft) plädiert für Israel Kirzner (New York University). Begründung: „Kirzner hat in der Industrie- und Wettbewerbsökonomik den Fokus von statischen Marktergebnissen auf dynamische Marktprozesse gelenkt. Das lässt vermeintliche Marktdefekte, wie sie sich aus dem Idealbild der vollständigen Konkurrenz ergeben, in neuem Licht erscheinen. Gewinne sind in dieser Sichtweise primär eine Prämie für die unternehmerische Koordinationsleistung zwischen bislang imperfekt synchronisierten Märkten. Insgesamt hat Kirzner herausgearbeitet, dass die in der neoklassischen Markttheorie vorausgesetzten Produkt- und Preismerkmale erst über unternehmerische Aktivität entwickelt werden muss. Er hat so den Unternehmer zurück ins Zentrum der wirtschaftlichen Theorie geholt.“