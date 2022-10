Wirtschaftswissenschaften Wer soll den Wirtschafts-Nobelpreis 2022 bekommen?

„Den Preis sollten in diesem Jahr Truman Bewley (Yale) und Hugo Hopenhayn (University of California) für ihre grundlegenden Arbeiten zur Makroökonomik heterogener Agenten erhalten. Bewley hat den theoretischen Rahmen geschaffen, der es uns ermöglicht, Haushalte, die sich unversicherbaren Einkommensschocks gegenübersehen, und deshalb unterschiedliche Einkommen, Vermögen und Konsum haben, in makroökonomischen Modellen zu analysieren. Ohne diesen Modellrahmen könnten wir heute zum Beispiel nicht verstehen, welche verteilungspolitischen Wirkungen die Geld- und Fiskalpolitik haben. Oder warum Transferzahlungen in Rezessionen inzwischen zum Mittel der Wahl in der Stabilisierungspolitik geworden sind. Hopenhayn hat dasselbe für die Produktionsseite der Wirtschaft gemacht und es uns ermöglicht, heterogene Firmen in makroökonomischen Modellen zu analysieren, die uns etwa über die Effekte von erhöhter Unsicherheit in Rezessionen aufklären.“