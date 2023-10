Wissenschaft Mit Frauenforschung zum Nobelpreis

In diese Reihe zeitgeistig geprägter Auswahl lässt sich auch der diesjährige Preis einordnen, der an die US-Ökonomin Claudia Goldin für ihre Forschungsarbeiten zur Arbeitsmarktperformanz von Frauen geht. Goldin, die an der Universität in Harvard lehrt, ist so etwas wie die Säulenheilige der Frauen- und Geschlechterforschung. Bereits in den Neunzigerjahren, als das Thema in der Ökonomik noch eher randständiger Natur war und in der politischen Debatte mit weniger aktivistischer Verve debattiert wurde, verfasste Goldin grundlegende Arbeiten zum Verständnis der Arbeitsmarktperformanz von Frauen.