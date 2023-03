Wissenschaftsfreiheit „An den Unis herrscht eine politische Monokultur“

WirtschaftsWoche: Professor Cochrane, Sie haben im Herbst zusammen mit Kollegen einen offenen Brief an amerikanische Universitäten und die American Economic Association geschrieben, in dem sie das so genannte „Cancel Culture"-Phänomen an amerikanischen Unis kritisieren. Was wollen Sie mit dieser Aktion bezwecken?

John Cochrane: Ich bin in tiefer Sorge um die akademische Freiheit. Eine offene Debatte über kontroverse Themen ist an den amerikanischen Universitäten immer weniger möglich. Dabei ist der freie Diskurs essenziell für die Güte der Forschung und das Wissen in der Gesellschaft. In den vergangenen Jahren wurde die akademische Forschung stark politisiert. Die geisteswissenschaftlichen Disziplinen, wo der Wahnsinn schon vor zehn Jahren begann, kann man meines Erachtens gar nicht mehr als Wissenschaften bezeichnen. Man schafft dort kein Wissen, sondern verbreitet linke Politik und Ideologie. Jetzt hat die Politisierung auch die Naturwissenschaften erfasst.