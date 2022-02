Doch das Experiment ging gründlich daneben, weil die Wachstumsbedingungen sich geändert hatten, die globalen Strukturen sehr viel kompetitiver geworden waren (Aufstieg Japans und der asiatischen Tiger) und viele westliche Volkswirtschaften erheblich an Konkurrenzfähigkeit verloren hatten. Nach der Erhöhung der Rohölpreise 1973/74 waren bestimmte Länder wie Italien und Großbritannien kaum noch in der Lage, ihre Ölrechnung zu bezahlen. Hier wie in anderen Ländern gingen als Folge sinkender Kapitalrentabilität die Investitionsquoten drastisch zurück. Statt des erhofften Aufschwungs kam es zu einer gewaltigen Inflationswelle, die durch fast alle westlichen Volkswirtschaften lief und im Laufe der Siebzigerjahre nicht selten die 20-Prozent-Marke riss.



Allein die Bundesbank und die Schweizer Notenbank, die frühzeitig auf die Stabilität ihrer heimischen monetären Verhältnisse bedacht waren, konnten die Inflationsraten in ihren Ländern einigermaßen niedrig halten. Nach dem Ende des Wechselkursmechanismus von Bretton Woods werteten die Deutsche Mark und der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar denn auch massiv auf und wurden nicht wie das britische Pfund mit in den Abwertungssog gerissen. Nicht zuletzt deshalb gelang es der westdeutschen Wirtschaft auch relativ schnell, die Folgen der Ölpreiserhöhung, die ja in Dollar zu Buche schlug, in den Griff zu bekommen. Schon nach relativ kurzer Zeit drehten sich im deutschen Fall die terms of trade wieder ins Positive, die westdeutsche Wirtschaft profitierte nun zusätzlich von der gestiegenen Kaufkraft der Ölförderländer, die in Deutschland Investitionsgüter nachfragten oder Unternehmensanteile erwarben.