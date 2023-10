Dabei waren seine Argumente nicht an den Haaren herbeigezogen. Krisen gab es in der Tat. Außerhalb Europas findet man bis heute Belege für ein derartiges Szenario, denn in vielen Teilen der Welt der Konflikt von Bevölkerungsentwicklung und Nahrungsmittelspielraum noch immer akut. Es war aber nicht diese offenkundige malthusianische Falle, die Anfang der 1970er Jahre zu einer Art neomalthusianischem Revirement führte. Die sogenannte Unterentwicklung wurde anders erklärt. Für die Hungerkrisen in Afrika, Indien oder China ließen sich nicht zu Unrecht ja auch stets konkrete Ursachen benennen; man kam ohne malthusianische Überlegungen aus. Ein Großteil der sogenannten Unterentwicklung konnte zudem vereinfacht als Folge der europäischen Kolonialpolitik dargestellt werden – was sich auch bei der Mobilisierung von Hilfsgütern als vorteilhaft erwies. Das eigentliche Problem, die nur schleppende Entwicklung der Produktivität in vielen der von Bevölkerungskrisen geplagten Ländern, konnte so unbewusst oder absichtlich in den Hintergrund gedrängt werden, und so ist das bis heute.