In West- und Mitteleuropa hingegen hielt ein umfassender Produktivitätszuwachs Einzug, der mit der modernen kapitalistischen Wirtschaft eng verknüpft war. Die Existenzbedingungen einer weiterhin wachsenden Bevölkerung wurden so nach und nach grundlegend verbessert. Hatte Westeuropa um 1700 gut 80 Millionen Einwohner, so waren es, als Malthus schrieb, 1820 bereits 133 Millionen Dass er das kritisch sah, ist nachvollziehbar. Das Bevölkerungswachstum beschleunigte sich in den kommenden Jahren weiter. 1870 waren es bereits knapp 190 Millionen Menschen und kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges sogar gut 260 Millionen. Und völlig anders als von Malthus prognostiziert, stieg in dieser Zeit das Pro-Kopf-Einkommen (gemessen in US-Dollar von 1990) von etwa 1000 auf mehr als das Dreifache, nämlich auf etwa 3500 Dollar im Jahr 1913. Und das sind nur die Durchschnitte: In den führenden Regionen, in Großbritannien oder den Niederlanden, erreichten die Einkommensdaten bereits vor 1914 etwa 5000 Dollar.