All das zusammen sowie eine bewusst auf die Förderung des Wachstums setzende staatliche Wirtschafts-, Steuer- und Infrastrukturpolitik (die Staatsquote in der Bundesrepublik Deutschland lag vor 1960 unter 30 Prozent und stieg auch danach bis zur sozialliberalen Koalition von 1960 nur mäßig an, Staatsverschuldung war kein Thema; die Steuergesetzgebung, namentlich die degressive Abschreibung, begünstigte die Kapitalbildung in den Unternehmen und ermöglichte hohe Investitionsquoten, die über die Mitbestimmung sozialpartnerschaftlich begleitet auch von den Beschäftigten begrüßt wurden) ermöglichten über gut zwanzig Jahre Wachstumsraten von durchschnittlich fünf Prozent. Diese gingen, wie bei einer Rekonstruktion nicht anders zu erwarten, mit deren Erfolg sukzessive zurück. Doch lange Zeit nährten sie gleichwohl eine Art Illusion: den Traum vom immerwährenden Wachstum.