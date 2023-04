Große Bedeutung hatte er vor allem bei Bau und Unterhaltung der technischen Infrastruktur (Eisenbahnen- und Kanalbau, Verstädterung, kommunale Daseinsfürsorge), doch selbst hier überließ er die praktische Seite weitgehend der Privatinitiative. Der hohe Urbanisierungsgrad – kurz vor dem Krieg lebten schon 20 Prozent der Menschen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern – etwa wurde ganz ohne staatlichen oder staatlich geförderten Wohnungsbau möglich. Auch in den übrigen Bereichen der Wirtschaftspolitik war der Staat zurückhaltend, der nur in der Handels- und Sozialpolitik größere Aktivitäten an den Tag legte, die wohl alles in allem in ihren Dimensionen (niedriges Schutzzollniveau, Beginn des modernen Sozialstaats) eher wachstumsfördernd als -hemmend wirkten. Die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts lagen in der gesamten Kaiserzeit etwa bei 2,8 Prozent im Durchschnitt, wobei die Jahre des Wilhelminismus nach dem Ende der sogenannten Großen Depression der 1870er- und 1880er-Jahre deutlich höher waren.