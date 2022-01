WiWo History: Warum wir den Kapitalismus brauchen – und auch seine Kritiker

Warum ist der Kapitalismus so unbeliebt? Die Antwort auf diese Frage fällt manchen leicht: Das liege an der offenkundig fehlenden Gerechtigkeit, an den vielen Krisen und Problemen, die er erzeuge. Für seine Verteidiger sind solche Vorbehalte ein Ausdruck von mangelnder wirtschaftlicher Einsicht. Unstrittig ist, dass der Kapitalismus politisch und gesellschaftlich unter Druck steht, mal mehr, mal weniger. Zurzeit wieder mehr.