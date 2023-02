WiWo-Konjunkturradar Die Rezession fällt vorerst aus

Die vom ZEW befragten Finanzmarktexperten erwarten in den nächsten sechs Monaten eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Zugleich aber haben sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und private Haushalte laut Bank Lending Survey weiter verschärft und dürften sich in den kommenden drei Monaten weiter verschlechtern. „Wenngleich mehrere wichtige Stimmungsindikatoren mittlerweile von einer wirtschaftlichen Verbesserung vor allem durch sinkende Beschaffungskosten in den kommenden Monaten ausgehen, so dürften dennoch die Bedingungen für einen konjunkturellen Aufschwung noch nicht gegeben sein“, meint Oliver Holtemöller.