Wiwo-Konjunkturradar Warum sich der Aufschwung weiter verschiebt

Das außenwirtschaftliche Umfeld hat sich zuletzt allerdings wieder eingetrübt. Zwar belebten sich Welthandel und Industrieproduktion im Herbst, und sowohl in den USA als auch in China expandierte die Produktion im Schlussquartal recht kräftig. Im Januar aber sind die Stimmungsindikatoren in wichtigen Partnerländern deutlich zurückgegangen. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Die Rekordzahl an Corona-Infektionszahlen führt trotz häufig milder Verläufe weltweit zu einem vorübergehenden Ausfall von Arbeitskräften und erhöht das Risiko von harten Lockdown-Maßnahmen in China. Die hohe Inflationsdynamik vor allem in den USA und in Europa senkt die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern und wird bald die US-Notenbank, in absehbarer Zeit aber auch die Europäische Zentralbank (EZB) zu restriktiven Maßnahmen veranlassen.