WiWo-Konjunkturradar Wie der Lockdown die Wirtschaft bremst

Die internationale Konjunktur ist zu Beginn des Jahres weiter auf Erholungskurs, obwohl die Pandemie weltweit derzeit eine Rekordzahl an Opfern fordert. Die Wirtschaft hat sich an die neuen Umstände vielfach anpassen können. Das gilt besonders für das Verarbeitende Gewerbe, das im November global schon fast wieder so viel produziert hat wie im Jahr zuvor. Davon profitiert China besonders stark. Unter den größeren Volkswirtschaften ist die chinesische die einzige, in der das Produktionsniveau von vor einem Jahr schon Ende 2020 wieder übertroffen wurde. In den USA setzt sich die Erholung in verlangsamtem Tempo fort. Um immerhin ein Prozent hat die Produktion im Schlussquartal 2020 expandiert, laut Umfragen waren die Unternehmen auch im Januar recht zuversichtlich. Dagegen ist die Produktion im Euroraum im Schlussquartal um 0,7 Prozent gesunken. Die Lockdown-Maßnahmen belasten die Wirtschaft hier deutlich stärker als in den USA, was auch die aus Handydaten errechnete Personenmobilität zeigt. Sie ist in Europa viel stärker als in den USA gesunken.