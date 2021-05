WiWo-Konjunkturradar Wie es nach dem Lockdown weitergeht

Im dritten Quartal dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung laut BIP-Flash weiter zulegen, und zwar um 2,4 Prozent gegenüber der Vorperiode. Das liegt an der laut IWH „robusten Auslandsnachfrage“, aber auch an den prall gefüllten Geldbörsen der lockdowngeplagten Verbraucher. Die Konsumnachfrage werde „kräftig zulegen, wenn im Sommer die Impfkampagne in ganz Europa weiter vorangeschritten ist und das Leben in vielen Bereichen wieder so möglich ist, wie wir es vor der Pandemie geführt haben“, prognostiziert IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller.



Hier die Analyse des IWH im Wortlaut:



„Die hohen Infektionszahlen und der seit November 2020 immer wieder verlängerte Lockdown führten im ersten Quartal 2021 zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 1,7 Prozent. Insbesondere der private Konsum litt unter den strengen staatlichen Restriktionen. Die Nachfrage der privaten Haushalte wurde durch die Einschränkungen im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Tourismusbereich stark behindert. Dies zeigte sich im stark gesunkenen Einzelhandelsumsatz. Hingegen liefen die Warenexporte gut und verhinderten einen stärkeren Einbruch der deutschen Wirtschaft.