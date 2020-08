WiWo-Konjunkturradar Wirtschaft auf dem Weg nach oben

Für eine konjunkturelle Erholung spricht nicht zuletzt, dass in der besonders betroffenen Automobilindustrie, in der noch im April laut Verband der Automobilindustrie (VDA) die Produktion und der Export von Personenkraftwagen fast völlig zum Stillstand gekommen waren, im Juli die Produktion bereits fast auf Vorjahresstand (minus sechs Prozent) wieder hochgefahren werden konnte. Auch die Pkw-Exporte haben seitdem wieder kräftig zugelegt. Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe stiegen sowohl bei den inländischen als auch bei ausländischen Orders in allen Teilbereichen. Insbesondere die Inlandsnachfrage nach Investitionsgütern schoss im Juni nach oben (plus 66 Prozent).