Zentralbank: Fed-Banker sieht Fed nicht unter Entscheidungsdruck

Die US-Wirtschaft hat sich sich aus Sicht des Fed-Chefs von Richmond, Thomas Barkin, zuletzt etwas kräftiger entwickelt. „Die zugrunde liegenden Aktivitätsmaße sehen besser aus, als vor drei Wochen“, sagte der Notenbanker am Freitag zu Journalisten am Rande einer Veranstaltung der Maryland Association of Counties in Ocean City.