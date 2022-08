Zentralbank: Notenbanker Kazaks für weiteren großen EZB-Zinsschritt im September

Die EZB sollte aus Sicht von Lettlands Notenbankchef Martins Kazaks auf ihrer Zinssitzung im September eine weitere kräftige Zinserhöhung auf den Weg bringen. Eine Rezession in der Euro-Zone sei inzwischen sehr wahrscheinlich, aber eine Konjunktureintrübung allein werde die Teuerung nicht nach unten drücken, sagte Kazaks am Samstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.