Zentralbanken: Bundesbank-Präsident Nagel erteilt Zinssenkungen Absage

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat angesichts der nach wie vor hohen Inflation im Euro-Raum klar abgelehnt, die Zinsen in naher Zukunft zu senken. Die Währungshüter der EZB hätten sich zwar nicht vorab festgelegt auf künftige Zinserhöhungen, aber sie seien entschlossen, für Preisstabilität zu sorgen, sagte Nagel am Freitag in Washington auf einer Veranstaltung des Peterson Institute for International Economics (PIIE) laut Redetext.